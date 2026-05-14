NISA（少額投資非課税制度）スタート以降、「長く持てる株を探したい」という個人投資家が増えています。短期売買で利益を狙うよりも、配当や優待を受け取りながら、じっくり資産形成を進めたいという考え方が広がっているためです。そのなかで注目されているのが、配当と株主優待の両方を期待できる銘柄です。優待株は、実際に優待を利用できるため、投資初心者でも「保有するメリット」を実感しやすい特徴があります。また、中長