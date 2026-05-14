湖南省の岳陽バーベキュー学院が再び検索トレンド入りした。岳陽開放大学と岳陽市バーベキュー業界協会などが筆頭となって昨年設立されたこの学校は中国初のバーベキュー産業にスポットを当てた産学連携の学院だ。同学院は3月9日から2026年度の「学歴＋技能」ハイレベル人材育成クラスの新入生を募集し、4000人以上から応募があった。最終的に選出されたのはわずか30人で、倍率は133倍以上だった。学習期間は1カ月で、学費は5800元