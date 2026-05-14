国際エネルギー機関（IEA）は5月13日、中東情勢が湾岸地域の石油供給に影響を与え続けていることを背景に、世界の石油在庫が記録的な速さで減少していると指摘した上で、「夏のエネルギー需要のピークが近づくにつれ、原油価格がさらに激しく変動する可能性が高まりつつある」と警告しました。（提供/CGTN Japanese）