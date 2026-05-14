「もうかがまない」をコンセプトに、瞬間着脱を可能にした次世代のハイクシューズをご紹介します。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介機能性と利便性を両立した「ステップイン」構造靴べらを使わず、両手がふさがっていてもスッと履けるスマートな設計が、外出時のストレスを解消します。▼アクティブハイクハーディ（2500円）アッパー生地には、独自の耐久撥水・防汚加工「SplaTECH（スプラテック）」を採用。急な雨でも水を弾