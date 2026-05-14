映画『エルヴィス』（2022年版）の制作中、MGMの岩塩坑から59時間もの未公開フィルムを掘り起こしたバズ・ラーマン。そこから生まれた新作『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』は、ドキュメンタリーでも再現ドラマでもなく、過去の断片から“いまこの瞬間”を立ち上げる試みだ。AIから最も遠いアイコンを、稀代の監督はいかにスクリーンへ蘇らせたのか。