山形県酒田市で３月末から先月上旬にかけて連続して発生した放火について、警察は別の窃盗容疑で逮捕されている酒田市の男が事件に関与している可能性があるとみて調べを進めていることがわかりました。 酒田市では３月末から先月上旬にかけて連続放火とみられる不審火が５件相次ぎ発生し、捜査が進められています。 警察では先月、窃盗の容疑で近くに住む２３歳の男を逮捕していますが、この男が放火事件に関わっている可能性