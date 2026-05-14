愛知県江南市で、市民のナフサ不足の心配などから指定のごみ袋が品薄となり、市は指定以外の袋でもごみの受け付けを始め、買いだめを控えるよう呼びかけています。江南市によりますと、市内のスーパーやドラッグストアなどで4月下旬から指定の可燃ごみの袋が品薄になっていて、6月末まで指定以外の中身が見える袋で出されたごみも収集することを決めました。中東情勢の緊迫による原料不足の心配から、買いだめが