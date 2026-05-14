中国・北京で米中首脳会談が14日から行われています。アメリカのトランプ大統領が中国・北京に到着したのは13日夜です。トランプ大統領を乗せた大統領専用機・エアフォースワンは13日夜、北京の空港に到着、韓正国家副主席が出迎えました。トランプ大統領の中国訪問は1期目の2017年以来およそ9年ぶりです。