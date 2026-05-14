5月14日に告示された新潟県知事選挙。この知事選では、柏崎刈羽原発の再稼働をめぐる議論が争点の一つに上がっている。 与野党の国会議員と産経新聞の水内茂幸編集長が対談し、原発政策の課題と“地元同意”のあり方をめぐって議論を交わした。 ■“メイドバイ新潟”の電気柏崎刈羽原発と消費地の温度差 新潟県柏崎市と刈羽村に位置する東京電力・柏崎刈羽原子力発電所。4月16日に福島第一原発事故後、初めて6号機の営業運