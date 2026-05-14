タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が12日、自身のインスタグラムを更新。母の日に長男と三男から花束を贈られたことを報告し、親子3ショットを公開した。【写真】「父母の良いとこ取りのお顔立ち」“美形”と絶賛の声、中山秀征の妻＆長男＆三男の親子3ショット白城は「昨日会えなかった長男と三男から〜 嬉しいなぁ〜 母幸せ」とつづり、豪華な花束を抱えた笑顔の写真を投稿。息子