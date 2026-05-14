ロシア軍は12日、航続距離3万5千キロという最新型の弾道ミサイル「サルマト」の試験を成功させたと発表しました。【映像】大陸間弾道ミサイル「サルマト」発射の様子大陸間弾道ミサイル「サルマト」は核弾頭を搭載可能なミサイルで、西側諸国から「サタン」というコードネームで知られています。ロシア国防省は12日、発射試験に成功したとして映像を公開しました。戦略ミサイル軍の司令官から報告を受けたプーチン大統領は