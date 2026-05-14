ニュージーランド・サッカー協会は14日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する代表メンバー26人を発表し、FWウッド（ノッティンガム・フォレスト）らが選ばれた。4大会ぶり3度目の出場で、1次リーグG組でイラン、エジプト、ベルギーと対戦する。（共同）