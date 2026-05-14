日本製鉄は、赤字と見込んでいた今年3月までの1年間の最終損益が、黒字に転じたと発表しました。【映像】日本製鉄・今井正社長のコメント日本製鉄・今井正社長「年度の当期利益としてはマイナスの見立てがプラスに転じたというのが25年度ですね」去年6月にUSスチールの買収を完了させた日本製鉄は、買収にともなう一過性の損失として、およそ2700億円を計上しています。そのため、これまで2025年度の最終損益の見通しを、700億