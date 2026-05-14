東京・豊島区にある勤務先のガールズバーのトイレで出産した赤ちゃんを殺害した罪に問われている女の初公判が行われ、女は起訴内容を認めました。三枝珠莉亜被告（22）は去年9月、アルバイトとして勤務していた池袋のガールズバーのトイレで、赤ちゃんを出産した直後に首を絞めるなどして殺害した罪に問われています。東京地裁できょう（14日）行われた初公判で、裁判長から起訴内容に間違いがないか問われると、三枝被告は「あり