「ホワイトソックス６−５ロイヤルズ」（１３日、シカゴ）ホワイトソックスが４連勝でついに勝率５割に復帰。村上宗隆内野手は１安打をマークし、四回の第３打席、八回の第５打席では惜しくも特大飛球を放ったが、惜しくも１６号アーチはならなかった。本拠地が騒然となったのは四回２死二塁での第３打席。一打勝ち越しの好機でしっかりと打てるボールを待った。そしてフルカウントからの７球目、内角フォーシームを振り抜く