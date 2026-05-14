信楽高原鉄道事故から35年となり、追悼法要で黙とうする参列者＝14日午前、滋賀県甲賀市滋賀県甲賀市（旧信楽町）で信楽高原鉄道（SKR）とJR西日本の列車が衝突し42人が死亡した事故から14日で35年となり、現場近くの慰霊碑前で追悼法要が営まれた。滋賀県の三日月大造知事らが参列し、発生時刻の午前10時35分ごろには列車が汽笛を鳴らしながら通過した。SKRの正木仙治郎社長は事故を謝罪し「いかなる場合でも、お客さまの安全