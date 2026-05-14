コウリ・リチンズ被告。弁護士とともに量刑公判に出廷した＝13日/Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Pool/AP（CNN）夫を毒殺したとして殺人などの罪に問われた児童書作家のコウリ・リチンズ被告（36）が13日、米ユタ州のパークシティ地裁で仮釈放なしの終身刑を言い渡された。リチンズ被告は夫の死後、子どもたちのために、悲しみをテーマにした児童書を執筆していた。13日は、死亡した夫の44回目の誕生日だった。陪審団は先に、