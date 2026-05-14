【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）【実際の映像】怒りの土壁ヒット→29m大ジャンプの大激走5月10日、WRC（世界ラリー選手権）第6戦の競技最終日デイ4が行われ、ヒョンデが今季初勝利を飾った。しかし、その裏でほぼ手中に収めていたトヨタ勢のセバスチャン・オジエが勝利を逃し、最終SSで冷静なオジエには滅多に見られない走りを見せ、話題を呼んだ。デイ4の最終SS23でオジエが出走する際、実