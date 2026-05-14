ゴールデンウィークが明け、日差しに初夏の気配が混じる今日この頃。爽やかな風に吹かれると、ふと遠い異国の地に思いを馳せたくなる。たとえば、太陽が降り注ぎ、青い海に囲まれた南イタリアの島・シチリア……。そんな旅情に応えてくれるのが「ジョリーパスタ」だ。現在開催中の「南イタリア横断フェア」が、5月からいよいよ“シチリア編”に突入。地中海の恵みをふんだんに使った贅沢メニューが登場したと聞き、さっそくその味