グレイスグループは、2026年5月13日、卵子凍結の実施者および検討者373名を対象に実施した「卵子凍結に関するアンケート調査」の結果を公開した。本調査は2026年2月15日〜28日の期間、2024年12月以降のGrace Bank登録者およびLINE登録者を対象に、インターネット調査にて実施された。こども家庭庁が2026年4月より全国の自治体を対象に費用助成のモデル事業を開始する方針を受け、助成が女性の意思決定に与える影響や実態を明らかに