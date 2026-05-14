バンダイスピリッツは、『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』より「S.H.Figuarts アナキン・スカイウォーカー -Classic Ver.- (STAR WARS: Revenge of the Sith)」(11,550円)を発売する。魂ストアなど一般店舗にて2026年10月発売、現在予約受付中。「S.H.Figuarts アナキン・スカイウォーカー -Classic Ver.- (STAR WARS: Revenge of the Sith)」(11,550円)『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』に登場する「アナ