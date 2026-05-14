モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が、美スタイルをいかしたコーデショットを公開した。１３日、自身のインスタグラムで「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を物凄いスピードで着てる日々です〜」とつづり、コーデを披露。Ｔシャツにミニスカとジャケットのセットアップをあわせ、美脚をあらわに。髪はオールバックのポニーテールに結び、サングラスもかけた。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「えもーい！