米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ノースカロライナ州アッシュビル）が１３日（日本時間１４日）に放送され、オーエン・ハート杯のトーナメント組み合わせが発表された。毎年恒例のオーエン杯には男子部門、女子部門それぞれ８選手がエントリー。注目は女子部門で、白川未奈、スターダムの葉月、そしてＳａｒｅｅｅと日本人レスラーが３人も出場することが決定した。１回戦では白川がアテナ、葉月がペルセフォネ