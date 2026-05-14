オランダサッカー協会は１３日、公式サイト上でロナルド・クーマン代表監督が、Ｗ杯代表メンバーの最終決定を２日間延期することを決めたと発表した。代表メンバー発表は当初予定されていた５月２５日から２７日に変更される。「２日間追加（延期）することで、選抜する選手たちが最終選考段階を無事に通過したことを、より確実に確認できる」とクーマン監督は説明した。さらに「５月２５、２６、２７日のトレーニング期間中に