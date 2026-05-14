◆プレミアリーグ第３６節マンチェスターＣ３―０クリスタルパレス（１３日、エティハド・スタジアム）第３６節の１試合が行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）が所属するクリスタルパレスはアウェーでマンチェスターＣと対戦。先週、欧州戦とプレミアリーグ戦の２試合で先発した鎌田は、アーセナルと激しい優勝争いを繰り広げる強豪相手のアウェー戦はベンチスタート。後半３０分からアディショナルタイムの５分を含め、２０