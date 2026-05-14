【モデルプレス＝2026/05/14】ファミリーマートでは、チョコミントを使用した爽快感たっぷりのアイス、菓子、チルド飲料などの商品を、2026年5月19日（火）から順次、全国のファミリーマート約16,400店にて販売する。【写真】チョコミント・コレクション2026ラインナップ◆ファミマで3年目の「チョコミント・コレクション」開催2024年に初開催され、好評につき今年で3回目となる“チョコミントフェア”。今年も、アイス、菓子、ス