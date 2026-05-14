特有な儀式が多い「神葬祭」の一般的な流れとは 神式のお葬式 特有な儀式が多い神葬祭 神式では、人が亡くなると、 「帰幽奉告」「枕直しの儀」 「納棺の儀」 「柩前日供の儀」といった神式特有の儀式を経て、神式におけるお葬式、 「神葬祭」を迎えます。 仏式の通夜にあたる「通夜祭」を行い、式中に故人の御霊を位牌にあたる「霊璽」に移す「 遷霊の儀」 を行います。そして、翌日に葬儀・告別式にあたる「葬場祭」を行