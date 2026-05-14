火山を知るうえで知っておきたい「カルデラ」とはいったい何？ 大きな鍋になぞらえた巨大な陥没口 よく知られているように、火山の山頂には穴が開いており、それは火口と呼ばれています。火口は火山性の凹地形です。火口よりも大きな、直径が２㎞以上の火山性凹地形のことをカルデラと呼びます。カルデラとは大きな鍋の謂いです。 カルデラ自体は地形的な呼び名ですので、その成因はさまざまです。侵食でできたり、山