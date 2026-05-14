アジア株米中首脳会談控え様子見姿勢対中半導体規制緩和に期待 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 26577.11（+188.67+0.71%） 中国上海総合指数 4228.48（-14.09-0.33%） 台湾加権指数 41617.72（+243.22+0.59%） 韓国総合株価指数 7882.38（+38.37+0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8615.50（-14.89-0.17%） アジア株はまちまち、このあと開催される米中首脳会談への警戒感が高まっ