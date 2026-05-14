米中首脳会談控えややドル買いドル円157.95円、30日の介入後高値 このあとの米中首脳会談を控え警戒感が高まっている。ややドル高、ドル円は157.95円まで上昇、先月30日の介入（？）後の高値を更新している。 米中首脳会談は日本時間11時過ぎに始まる。19時からは晩餐会、15日12時半から2回目の会談も予定されている。その後、写真撮影やランチを共にしトランプ氏は帰国する予定だ。