【新興国通貨】ドル人民元一時２０２３年２月以来のドル安元高＝中国人民元 米中首脳会合が間もなくスタート。ドル人民元は会合を前にいったん元高が進み、６．７８５９と２０２３年２月以来のドル安元高となった。中国人民銀行による対ドル基準値が２０２３年３月以来のドル安元高となたことも、ドル人民元の安値圏スタートに寄与した。安値を付けた後は少し戻している。ドル全面高を受けた反発とみられる。対円