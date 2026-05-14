１３日、シャラフ元首相（左）と会談する傅華社長。（カイロ＝新華社記者／張浩波）【新華社カイロ5月14日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は13日、エジプトのカイロで同国のシャラフ元首相と会談した。傅氏は、新華社は一貫して中国・エジプト友好の忠実な証言者、記録者、推進者であると表明。シャラフ氏と共に引き続き努力し、世界的な通信社としての強みを十分に発揮して、中国とエジプトの協力ウィンウィンの物語を生き