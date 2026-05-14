キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。「本日もデスクワークに追われながら､合間にMXテレビの『企業家たちの挑戦ストーリー』の収録へ」と予定を明かすとともに、この日の私服コーデを披露した。【写真】「わぁ〜カッコ良い〜」旬の“ポロシャツ”使った私服コーデ披露の安藤優子「移動は、新しいデニムとスキッパポロのコーディネートでラフに」とつづり、初夏らしい爽やかなスタ