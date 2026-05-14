タレントで画家の片岡鶴太郎（71）が14日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。片岡は「71歳！菜食喧嘩独学」とつづり半裸の写真を複数枚投稿。ハッシュタグで「#片岡鶴太郎#俳優#画家#ヨガ#菜食」と添えた。ファンからは「カッコイイっす！師匠！」「心も身体も無駄なものを削ぎ落とした感じ」「渋くてステキ」「71歳の体には見えません！」「いい筋肉」など絶賛の声が寄せられた。片岡は14年前から