今回の首脳会談を、中国国内ではどう受け止めているのでしょうか。FNN北京支局・垣田記者の中継です。14日朝の共産党系新聞は、「トランプ大統領が中国国賓訪問を開始した」と1面で伝え、「中米関係の前途は明るい」との見出しをつけています。対立するアメリカの大統領訪問ですが、トランプ氏の車列が通る道には多くの人が集まり、市民の関心の高さがわかります。首脳会談で習主席は、アメリカによる台湾への過去最大規模の武器売