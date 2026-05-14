元SKE48・AKB48の松井珠理奈が13日、自身のインスタグラムを更新。夫でBOYS AND MENの辻本達規（※辻＝しんにょうは一点）、愛犬・リップくんと共にプライベートを楽しむ“家族ショット”を披露した。【写真】「なんか全員、顔似てない？笑」夫・辻本達規＆愛犬との“家族3ショット”披露の松井珠理奈松井と辻本は、今年1月に結婚。1月7日に2ショットで結婚会見を行い、そろって和装で登場し仲むつまじい姿を披露した。この