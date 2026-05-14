アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談がさきほど北京で始まりました。北京では、会談に先立ち、盛大な歓迎式典が行われました。会談は日本時間11時半ごろ、中国の国会議事堂にあたる人民大会堂で始まりました。アメリカ側はトランプ大統領のほか、ルビオ国務長官や、ベッセント財務長官らが参加しました。会談の冒頭で、習主席はトランプ大統領に歓迎の意を表した上で、「中国とアメリカはパートナーであるべきで