SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ミニタンクトップのチア姿で人気投票1位を報告した。「今年のチア人気投票1位をいただきました！！初めてチアリーダーとして正式に加入させていただいた年に1位をいただけて本当に嬉しいです」と、台湾のチア人気投票で1位になったことを報告。ブラウンのミニタンクトップにデニムのショートパンツ姿のチアショットをアップし「日本の