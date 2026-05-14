政府は、中東情勢の悪化を受けて、夏に向けた電気・ガス料金の補助を検討しています。中東情勢の影響を受けた原油やLNG＝液化天然ガスの価格の高騰は、電気・ガス料金に時間差で波及し、来月以降、値上がりすることが見込まれます。政府は家計の負担を抑えるため、暑さが厳しくなりエアコンなどの使用量が増える夏に向けて、電気・ガス料金への補助を検討しています。補助は2023年以降断続的に実施され、去年の夏は、7月から9月の3