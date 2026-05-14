切迫早産になり「安静にするように」と言われているのに、義実家への帰省を強行してくる旦那さんもいるようです。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。「少しくらい良くないですか？」「切迫早産になり、医師から自宅安静を指示されたときのこと。家事をするのは禁止で、トイレと食事と入浴以外は横になっているようにと言われました。夫にも説明したけれど理解してもらえず……私が横になっていると『ま