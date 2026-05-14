天井の断熱ボードが落下 前日には落下部分の天井で雨漏り… 名古屋市港区の「名古屋金城ふ頭アリーナ」で、天井の断熱ボードが一部落下しているのが見つかりました。 【写真を見る】天井の断熱ボードが落下 前日には落下部分の天井で雨漏り… 今年1月にリニューアしたばかり 名古屋金城ふ頭アリーナ 港区 名古屋市によりますと、5月11日に「名古屋金城ふ頭アリーナ」でメインアリ