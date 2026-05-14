ブロードリーフが急反発している。１３日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高５５億１６００万円（前年同期比１５．９％増）、営業利益８億５３００万円（同２．４倍）、純利益５億４０００万円（同２．８倍）と大幅増益となり、上期計画に対する営業利益の進捗率が７８％と高水準となったことが好感されている。 パッケージソフトを利用していた顧客のクラウドソフト