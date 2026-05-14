岡山県警は、けさ（5月14日）、自転車の交通違反に対して反則金がかされる「青切符」の周知や交通ルールの啓発などを行うため県内一斉に交通指導を実施しました。 【写真を見る】【青切符】自転車の交通違反に対する反則金の周知や交通ルール啓発県内一斉に交通指導「自転車も車両の仲間」【岡山】 取り締まりは、自転車の交通量が多い場所など県内45か所で行われました。このうち岡山市北区十日市の交差点では、