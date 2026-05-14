東海カーボンは急反騰し、年初来高値を更新した。１３日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。売上高予想は従来予想の３４６７億円から３７００億円（前期比１４．６％増）、営業利益予想は２６０億円から２８０億円（同８．３％増）、最終利益予想は１０６億円から１２０億円（同４０．２％減）とした。年間配当予想については１０円増額し、