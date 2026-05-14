ＩＮＰＥＸは朝高後に値を消す展開。同社は１３日取引終了後、２６年１２月期の連結純利益を従来予想の３３００億円から３５００億～４５００億円（前期比１１．１％減～１４．３％増）に上方修正した。今期の想定される原油価格の平均を１バレル＝６３ドルから同７０～８３ドルに引き上げた。足もとの原油価格の上昇が業績面のプラス要因に働く見通しだ。同時に発表された第１四半期（１～３月）の同利