「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１１時現在で、ニデックが「売り予想数上昇」で４位となっている。 同社を巡ってはモーター部品などでの品質不正の疑いに関する報道を受けて、１３日に一時ストップ安に売られた。今回の不正疑惑の判明についてニデックは事実だと認めたうえで、同日の取引時間中に外部専門家で構成される調査委員会の設置を発表。更に取締役候補者を決