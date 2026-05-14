・丸一管がＳ高カイ気配に張り付く、今３月期営業２ケタ増益予想で過去最高更新し６００万株の自社株買いも発表 ・ファナックが急反発し新高値、フィジカルＡＩ加速で米グーグルと協業へ ・ダイドーが急反騰でＳ高目前まで買われる、今３月期営業利益４倍化見通しで高配当利回りにも再脚光 ・フルヤ金属がＳ高カイ気配、２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正 ・レゾナックが急伸、半導体・電子材料好調で２