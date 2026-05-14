昨夜、山形市のメッキ加工工場でガスのようなものが発生し、工場内にいた従業員４人が病院に搬送されました。 【写真を見る】「呼吸が苦しい」メッキ加工工場で薬液の排出作業中に異臭発生従業員4人搬送（山形市） 従業員は「呼吸が苦しい」などと話していたということです。 消防などによりますときのう午後１０時４５分ごろ、山形市銅町で「ガスのようなものが発生していて呼吸が苦しい」などと、山形市内の工場の従業