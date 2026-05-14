冷しゃぶに合う！【画像を見る】「ピエトロドレッシング うま塩 」は実はこんな料理にも合う！忙しい毎日の食卓、サラダの味付けがいつも同じになってしまったり、子どもがなかなか野菜を食べてくれなかったりと、悩みは尽きないですよね。そんな私たちを美味しいドレッシングで応援してくれている株式会社ピエトロから、主力定番ドレッシングとしてはなんと9年ぶりとなる待望の新フレーバーが登場しました。その名も、「ピエトロ