井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、timeleszの佐藤勝利との2ショットを公開した。 【写真】ドラマ撮影の合間に喫茶店で仲良く食事をする井ノ原快彦と佐藤勝利 ■ドラマで共演中の井ノ原と佐藤勝利の笑顔のオフショット テレビ朝日のドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』にて、上司と部下という関係性を演じている井ノ原と佐藤。佐藤は土屋太鳳とW主演を務め、警視庁関東管区警察局 移動捜査課の刑